Прекратен продукт
2 бр.
Биберон с бавен поток
1 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
4.6
от 5
30
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Jana03
20/01/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Має чудовий м’якший вироб
Тому що все сподобалося, розмір підійшов, довге використання, якісний матеріал
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Този отзив е направен за SCF632/27 Соска Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF632/27 Соска Anti-colic
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Предимства
Tvar, velikost průtoku, funguje!
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Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík
CeRe13
31/10/2022
Česká republika
Malý zázrak
Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.
Предимства
Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok
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Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС