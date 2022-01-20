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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Anti-colic

SCF632/27

4.6
| (30) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон Anti-colic е проектиран за хранене без прекъсване. Въздухът влиза в бутилката, а не в коремчето на бебето. Поръбената повърхност не позволява на биберона да се смачка и намалява прекъсванията в храненето и дискомфорта.
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Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 бр.

  • Биберон с бавен поток

  • 1 м +

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

30

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

2

20/01/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Має чудовий м’якший вироб

Тому що все сподобалося, розмір підійшов, довге використання, якісний матеріал

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Соска Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Соска Anti-colic

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník při bolení bříšek

Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!

Предимства

Tvar, velikost průtoku, funguje!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Malý zázrak

Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.

Предимства

Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF632/27 Antikolikový dudlík

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      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.

      4. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС