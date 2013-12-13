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  • Първа стъпка на бебето към използване на чашка
  • Първа стъпка на бебето към използване на чашка

Прекратен продукт

Philips AventКомплект за бебе за приучаване от бутилка към чаша

SCF625/01

2
| (1) Рецензия
Първа стъпка на бебето към използване на чашка
Бутилката Philips Avent за приучаване към пиене от чаша има мек улей и лесни за хващане дръжки, за да помогне на детето да се научи да пие самостоятелно.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Чаша с мек накрайник

Първа стъпка на бебето към използване на чашка

  • 125 мл/4 унции

Мек улей

Мек улей

Създаден за нежните венци

С помощни ръкохватки

Добавете ръкохватки към познатата бутилка с биберон, за да помогнете на детето да се научи да пие самостоятелно

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с изключение на стъклените бутилки и чашките за пораснали деца/My First Big Kid. Можете да комбинирате и напаснете, за да създадете перфектната чашка, която да отговаря на индивидуалните нужди на вашето дете.

Технически данни

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2.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Този отзив е направен за SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Този отзив е направен за SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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