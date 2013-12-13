Прекратен продукт
SCF625/01
125 мл/4 унции
Създаден за нежните венци
Добавете ръкохватки към познатата бутилка с биберон, за да помогнете на детето да се научи да пие самостоятелно
Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с изключение на стъклените бутилки и чашките за пораснали деца/My First Big Kid. Можете да комбинирате и напаснете, за да създадете перфектната чашка, която да отговаря на индивидуалните нужди на вашето дете.
2.0
от 5
1
Рецензия
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Този отзив е направен за SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Този отзив е направен за SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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