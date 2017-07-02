Прекратен продукт
200 мл
6 м +, мек накрайник
С дръжки
Патентованият клапан на чашата с улей Philips Avent контролира потока и предотвратява разливането дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение
Мекият и гъвкав улей е идеален за преминаването от естествено кърмене или хранене с бутилка към чашка
Дръжките имат специален контур за удобно държане от малки ръце. Дръжките са лесни за поставяне и сваляне, така че чашките могат да бъдат използвани с тях или без тях
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/11 Kubek dla dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.