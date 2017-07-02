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Прекратен продукт

Philips AventЧашка за малко дете

SCF600/12

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Хигиена в движение
Чашата за пиене за малко дете Philips Avent е лесна стъпка от храненето с бутилка към пиенето от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист дори когато сте в движение. Тя е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Без разливане, лесно отпиване

Хигиена в движение

  • 200 мл

  • 6 м +, мек накрайник

  • С дръжки

Мек накрайник с патентован клапан без разливане

Мек накрайник с патентован клапан без разливане

Патентованият клапан на чашата с улей Philips Avent контролира потока и предотвратява разливането дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение

Мек и гъвкав улей за лесна първа стъпка

Мек и гъвкав улей за лесна първа стъпка

Мекият и гъвкав улей е идеален за преминаването от естествено кърмене или хранене с бутилка към чашка

Дръжките имат контур за удобно държане от малки ръце

Дръжките имат контур за удобно държане от малки ръце

Дръжките имат специален контур за удобно държане от малки ръце. Дръжките са лесни за поставяне и сваляне, така че чашките могат да бъдат използвани с тях или без тях

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

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Този отзив е направен за SCF600/11 Kubek dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF600/12 Kubek dla dziecka

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