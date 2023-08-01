ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic+

SCF574/14

4.7
| (101) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Вентилационната система Airflex на нашата бутилка Classic+ и текстурираният биберон са проектирани, така че да сведат до минимум прекъсванията на храненето и дискомфорта. С вградената клапа против колики въздухът влиза в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
Виж всички предимства

Проектирана за хранене без прекъсване

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон с бавен поток

  • 1 м +

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

101

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.