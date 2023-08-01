Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон с бавен поток
1 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
4.7
от 5
101
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.