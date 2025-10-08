Светеща в тъмното капачка
Без бисфенол-A
2 бр. в комплекта, 80% материали на растителна основа*
18+ месеца с много твърд биберон
Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите залъгалки са проектирани така, че да улесняват естественото позициониране на езика, което е важно за здравословното развитие на речта, докато вашето бебе расте. Изключително твърди, за да успокоят бебето по време на никненето на зъбите. Нашият текстуриран силиконов биберон е проектиран така, че да имитира усещането от майчината гърда.
4.9
от 5
354
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Qnislav
08/10/2025
България
Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
Date of Use 2025-04-08
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
Date of Use 2025-04-08
VeronikaNS
08/04/2023
България
Най-добрите залъгалки за моето бебе
От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.
Предимства
Светят в тъмното.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Date of Use 2022-03-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Date of Use 2022-03-08
Maia11
06/04/2022
България
Много удобни
Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).
Въз основа на резултатите от потребителски тест в САЩ (2023 г., n = 201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.