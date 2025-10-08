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  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/32

4.9
| (354) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
Успокояващи и позволяващи на кожата да диша по-добре с големите си отвори за въздух. 9 от 10 родители са съгласни: Залъгалките Philips Avent ultra air са идеални за моето малко дете.** Освен това светят в тъмното, така че бебетата винаги ще чувстват комфортно и ще бъдат спокойни. Вече от 80% материали на растителна основа.*
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Лесен за намиране в тъмното

Позволете на кожата на бебето да диша

  • Светеща в тъмното капачка

  • Без бисфенол-A

  • 2 бр. в комплекта, 80% материали на растителна основа*

  • 18+ месеца с много твърд биберон

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Изключително твърд биберон за фазата на никнене на зъби

Изключително твърд биберон за фазата на никнене на зъби

Нашите залъгалки са проектирани така, че да улесняват естественото позициониране на езика, което е важно за здравословното развитие на речта, докато вашето бебе расте. Изключително твърди, за да успокоят бебето по време на никненето на зъбите. Нашият текстуриран силиконов биберон е проектиран така, че да имитира усещането от майчината гърда.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

354

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

08/10/2025

България

България

Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

Date of Use 2025-04-08

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

Date of Use 2025-04-08

08/04/2023

България

България

Най-добрите залъгалки за моето бебе

От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.

Предимства

Светят в тъмното.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

Date of Use 2022-03-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

Date of Use 2022-03-08

06/04/2022

България

България

Много удобни

Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).

      2. Въз основа на резултатите от потребителски тест в САЩ (2023 г., n = 201).

      3. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.

      4. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.