Позволете на кожата на бебето да диша
Без бисфенол-A
2 бр. в комплекта, 80% материали на растителна основа*
18+ месеца с изключително твърд биберон
Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите залъгалки са проектирани така, че да улесняват естественото позициониране на езика, което е важно за здравословното развитие на речта, докато вашето бебе расте. Изключително твърди, за да успокоят бебето по време на никненето на зъбите. Нашият текстуриран силиконов биберон е проектиран така, че да имитира усещането от майчината гърда.
4.9
от 5
145
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Silvia 2711
22/04/2022
България
Продуктът е чудесен
Единствената биберона която се хареса на моето бебе и ме спасява от безсънните нощи.
Предимства
Всичко е предимство
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2021-03-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2021-03-21
Deeevine
21/04/2022
България
Страхотно качество
Много съм доволна от продукта, високо качество и лесни за използване, препоръчвам горещо.
Предимства
Качеството
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2021-03-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2021-03-21
20/04/2022
България
Децата ни са пристрастени към тях.
Като млада майка преди години на син и вече малко по-осъзната на дъщеря залъгалките на Avent са единствения избор както за мен ,така и за децата ми. Толкова са сладки заедно ,че не бързам да ги разделям. От синът си знам -винаги бъди подготвен ,ще ги загубят в най - неподходящия момент. И така имам две опаковки на склад в двата края на къщата. За мен продуктите на Avent заслужава напълно отличната си репутация сред майките и с лекото превръщат всеки невръстен младеж и девойка в свой лоялен клиент. Най-добрата маркетингова стратегия - всички печелят.
Предимства
Анатомични и чудесно прилягат , защото дори и новородени , успяваха да ги засмучат правилно и не сме имали безсънни нощи в играта " къде е биберона".
Недостатъци
За себе си не намирам такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2020-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Date of Use 2020-04-20
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).
Въз основа на резултати от потребителски тест в САЩ (2023 г., n = 201).
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.