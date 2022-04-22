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  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша

Philips Avent ultra airЗалъгалка

SCF349/24

4.9
| (144) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
Успокойте бебето с комфорта на въздуха. Залъгалката Philips Avent ultra air има изключително големи отвори за въздух, за да поддържа кожата на вашето бебе суха. Тя разполага с много твърд биберон за растящи зъби и венци. Налична е в различни цветове и дизайни.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Проектирана за успокояване на бебетата през дните на никнене на млечни зъби

Позволете на кожата на бебето да диша

  • Изключително здрав биберон

  • Ортодонтски и без бисфенол-А (BPA)

  • Комплект 2 бр.

  • 18M+

Позволява на кожата на бебето да диша

Позволява на кожата на бебето да диша

Изключително големите въздушни отвори проветряват кожата на вашето бебе, като я поддържат по-суха, докато я успокояват.

Изключително здрав биберон

Изключително здрав биберон

Изключително здравият биберон приляга на естествената форма на небцето, зъбите и венците.

Залъгалка, изработена от 100% силикон от хранителен клас

Залъгалка, изработена от 100% силикон от хранителен клас

Ние избираме съзнателно силиконов материал за нашите биберони ultra soft и ultra air, тъй като е безопасен и инертен материал, широко използван в медицински приложения, без опасни химикали, ендокринни активни вещества (напр. бисфенол-А (BPA) и алергени.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

144

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

22/04/2022

България

България

Продуктът е чудесен

Единствената биберона която се хареса на моето бебе и ме спасява от безсънните нощи.

Предимства

Всичко е предимство

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

21/04/2022

България

България

Страхотно качество

Много съм доволна от продукта, високо качество и лесни за използване, препоръчвам горещо.

Предимства

Качеството

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

20/04/2022

България

България

Децата ни са пристрастени към тях.

Като млада майка преди години на син и вече малко по-осъзната на дъщеря залъгалките на Avent са единствения избор както за мен ,така и за децата ми. Толкова са сладки заедно ,че не бързам да ги разделям. От синът си знам -винаги бъди подготвен ,ще ги загубят в най - неподходящия момент. И така имам две опаковки на склад в двата края на къщата. За мен продуктите на Avent заслужава напълно отличната си репутация сред майките и с лекото превръщат всеки невръстен младеж и девойка в свой лоялен клиент. Най-добрата маркетингова стратегия - всички печелят.

Предимства

Анатомични и чудесно прилягат , защото дори и новородени , успяваха да ги засмучат правилно и не сме имали безсънни нощи в играта " къде е биберона".

Недостатъци

За себе си не намирам такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.