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  • Повече комфорт от всяка прегръдка
  • Повече комфорт от всяка прегръдка
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  • Повече комфорт от всяка прегръдка

Прекратен продукт

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/13

5
| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Повече комфорт от всяка прегръдка
ultra soft snuggle на Philips Avent е плюшено животно със залъгалка ultra soft. Играчката е лека, за да стои близо до бебетата, така че да се чувстват защитени. Лесна е за намиране и се отделя от залъгалката за безпроблемно почистване.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Включва залъгалка ultra soft

Повече комфорт от всяка прегръдка

  • Играчка със залъгалка ultra soft

  • 0 м +

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • 1x snuggle и 1x 0 – 6 м залъгалка

Помага на вас и бебето ви да откриете залъгалката

Помага на вас и бебето ви да откриете залъгалката

Без повече ловуване и търсене на залъгалките! Плюшеното животинче прави залъгалката лесна за намиране.

Бебетата ще се насладят на допълнителен комфорт с всяко гушкане

Бебетата ще се насладят на допълнителен комфорт с всяко гушкане

Бебетата ще се насладят на допълнителен комфорт, когато се гушкат с техните плюшени животни. Техните леки лапички, изработени от мека тъкан, ще придържат залъгалките на място.

Плюшеното животинче е съвместимо с всички залъгалки Avent на Philips

Плюшеното животинче е съвместимо с всички залъгалки Avent на Philips

Плюшеното животинче е съвместимо с всички залъгалки Avent на Philips, така че можете да смесите, комбинирате и създадете правилния продукт за вашето бебе.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/11 ultra soft snuggle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Предимства

Super buna

Недостатъци

Nici unul

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Според потребителски тест в САЩ (112 майки) през 2016 г. 96% от тях казват, че предпазителят причинява по-малко белези по кожата и по-малко обриви

      2. Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон, използван при нашите залъгалки ultra soft и ultra air

      3. № 1 глобална марка за залъгалки

      4. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      5. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие