Прекратен продукт
Играчка със залъгалка ultra soft
0 м +
Ортодонтски и без бисфенол-А
1x snuggle и 1x 0 – 6 м залъгалка
Без повече ловуване и търсене на залъгалките! Плюшеното животинче прави залъгалката лесна за намиране.
Бебетата ще се насладят на допълнителен комфорт, когато се гушкат с техните плюшени животни. Техните леки лапички, изработени от мека тъкан, ще придържат залъгалките на място.
Плюшеното животинче е съвместимо с всички залъгалки Avent на Philips, така че можете да смесите, комбинирате и създадете правилния продукт за вашето бебе.
5.0
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/11 ultra soft snuggle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Предимства
Super buna
Недостатъци
Nici unul
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF348/13 ultra soft snuggle
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Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон, използван при нашите залъгалки ultra soft и ultra air
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие