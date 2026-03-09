Стерилизатор с изсушаване за бутилки
Premium
Стерилизацията е нежна, ефективна и без химикали с Philips Avent. Всеки стерилизатор използва силата на чиста пара – нищо повече, нищо по-малко – за да убие 99,9% от вредните микроби*.
Отнема само 40 минути, за да приготвите бутилки за следващото хранене на вашето бебе. След мощна стерилизация с пара фокусирана струя филтриран въздух изсушава бутилките и аксесоарите, което ги прави готови за незабавна употреба.
Новата ни тава за отцеждане предпазва нагревателната плоча от капчици мляко, намалявайки вероятността от неприятни миризми.
4.9
от 5
217
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Jmedi
09/03/2026
България
Лесен за употреба
Много лесен за употреба, единствения недостатък е, че водата оставя кафеви следи и става на балончета.
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
Vessi19
24/07/2024
България
Отличен помощник
Много добре стерелизира бебешките шишета. Лесен за употреба и надежден.
Предимства
Качество и надеждност
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
galq03
22/07/2024
България
Чудесен продукт!
Изключително полезен и необходим продукт. Стерилизацията се извършва бързо. Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Резултатите от теста се предоставят от независима тестова лаборатория.
През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.