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  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
  • Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте

Philips AventСтерилизатор

SCF293/00

4.9
| (217) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте
Бъдете готови за следващото хранене на бебето след 40 минути. Уредът за стерилизиране и изсушаване за бутилки Premium използва струи филтриран въздух за изсушаване на бутилките преди да се изключи. Стерилизаторът е бърз и хигиеничен, убивайки 99,9% от микробите* за спокойствие при всяко хранене.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Мощната пара стерилизира, филтрираният въздух изсушава

Стерилизирайте, подсушете и съхранявайте

  • Стерилизатор с изсушаване за бутилки

  • Premium

Кажете сбогом на вредните бактерии

Кажете сбогом на вредните бактерии

Стерилизацията е нежна, ефективна и без химикали с Philips Avent. Всеки стерилизатор използва силата на чиста пара – нищо повече, нищо по-малко – за да убие 99,9% от вредните микроби*.

Пълният цикъл на стерилизация и сушене трае само 40 минути

Пълният цикъл на стерилизация и сушене трае само 40 минути

Отнема само 40 минути, за да приготвите бутилки за следващото хранене на вашето бебе. След мощна стерилизация с пара фокусирана струя филтриран въздух изсушава бутилките и аксесоарите, което ги прави готови за незабавна употреба.

Създаден, за да намали вероятността от неприятни миризми

Създаден, за да намали вероятността от неприятни миризми

Новата ни тава за отцеждане предпазва нагревателната плоча от капчици мляко, намалявайки вероятността от неприятни миризми.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

217

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

09/03/2026

България

България

Лесен за употреба

Много лесен за употреба, единствения недостатък е, че водата оставя кафеви следи и става на балончета.

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

24/07/2024

България

България

Отличен помощник

Много добре стерелизира бебешките шишета. Лесен за употреба и надежден.

Предимства

Качество и надеждност

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

22/07/2024

България

България

Чудесен продукт!

Изключително полезен и необходим продукт. Стерилизацията се извършва бързо. Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF293 Стерилизатор

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Резултатите от теста се предоставят от независима тестова лаборатория.

      2. През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.