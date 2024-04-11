Стерилизатор за бутилки
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Стерилизацията е нежна, ефективна и без химикали с Philips Avent. Всеки стерилизатор използва силата на чиста пара – нищо повече, нищо по-малко – за да убие 99,9% от вредните микроби*.
Изпитайте скорост и безопасност със стерилизиращия цикъл, който трае само 10 минути, след което стерилизаторът автоматично се изключва.
Новата ни тава за отцеждане предпазва нагревателната плоча от капчици мляко, намалявайки вероятността от неприятни миризми.
4.8
от 5
137
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
TeddyNessa
11/04/2024
България
Най-любимия ми продукт в грижата за бебето
Много държа на хигиената и в първите месеци от живота на бебето този продукт е незаменим.
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Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Далше
10/04/2024
България
Много е удобен и ефективен.
Лесен за употреба, поддръжка. Горещо препоръчвам. Радвам се, че го има.
Предимства
Лесно и бързо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Krawi
10/04/2024
България
Отличен продукт!
Стилизира много добре. Препоръчвам продукта. Заслужава си.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Резултатите от теста се предоставят от независима тестова лаборатория.
През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.