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  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете
  • Стерилизирайте за минути и просто съхранете

Philips AventСтерилизатор за бебешки бутилки

SCF291/00

4.8
| (137) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Стерилизирайте за минути и просто съхранете
Стерилизирайте до шест шишета за хранене с аксесоари само за 10 минути. Тънкият, но просторен стерилизатор за бутилки Advanced е бърз и ефективен, убивайки 99,9% от микробите* за спокойствие при всяко хранене.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Стерилизирайте само за 10 минути

Стерилизирайте за минути и просто съхранете

  • Стерилизатор за бутилки

  • Разширена

Кажете сбогом на вредните бактерии

Кажете сбогом на вредните бактерии

Стерилизацията е нежна, ефективна и без химикали с Philips Avent. Всеки стерилизатор използва силата на чиста пара – нищо повече, нищо по-малко – за да убие 99,9% от вредните микроби*.

Стерилизиращият цикъл трае само 10 минути

Стерилизиращият цикъл трае само 10 минути

Изпитайте скорост и безопасност със стерилизиращия цикъл, който трае само 10 минути, след което стерилизаторът автоматично се изключва.

Създаден, за да намали вероятността от неприятни миризми

Създаден, за да намали вероятността от неприятни миризми

Новата ни тава за отцеждане предпазва нагревателната плоча от капчици мляко, намалявайки вероятността от неприятни миризми.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

137

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

11/04/2024

България

България

Най-любимия ми продукт в грижата за бебето

Много държа на хигиената и в първите месеци от живота на бебето този продукт е незаменим.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

10/04/2024

България

България

Много е удобен и ефективен.

Лесен за употреба, поддръжка. Горещо препоръчвам. Радвам се, че го има.

Предимства

Лесно и бързо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

10/04/2024

България

България

Отличен продукт!

Стилизира много добре. Препоръчвам продукта. Заслужава си.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF291 Стерилизатор за бебешки бутилки

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      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Резултатите от теста се предоставят от независима тестова лаборатория.

      2. През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.