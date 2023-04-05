Прекратен продукт
Убива 99,9% от вредните бактерии
Стерилизира за 6 минути
Побира 6 бутилки Philips Avent
Регулируема конструкция "3 в 1"
Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и да ги подреждате с лекота. По този начин зареждането и изваждането са много удобни. Също така заема възможно най-малко място в кухнята ви.
Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.
Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно стерилизиране.
4.9
от 5
181
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Mama.tdd
05/04/2023
България
Голям и удобен
Побира всякакъв вид шишета и има специално отделение за биберони и малки неща . Стерилизирала съм всичко и помпата и контейнерите също.
Предимства
Голям ,с отделение за малки неща
Недостатъци
Дъното пожълтява и трудно се чисти
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Allq125
03/04/2021
България
Продуктът е много лесен за употреба.
Най- добрият приятел на майката. Много лесен за употреба , както и за почистване. Удобен и за съхранение.
Предимства
Лесен , удобен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Mo4ko
27/07/2020
България
Чудесен продук
Страхотен продукт на добра цена!!!Използване го също за стерилизация на маски.
Предимства
Бързо загрява
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.