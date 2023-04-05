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  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
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  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация

Прекратен продукт

Philips AventЕлектрически парен стерилизатор "3 в 1"

SCF284/03

4.9
| (181) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Удобна и ефективна стерилизация
Със своя регулируем размер електрическият парен стерилизатор Philips Avent "3 в 1" заема възможно най-малко място в кухнята ви, но побира идеално всичко, което искате да стерилизирате, било то няколко малки принадлежности или пълно зареждане.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Гъвкаво и лесно зареждане

Удобна и ефективна стерилизация

  • Убива 99,9% от вредните бактерии

  • Стерилизира за 6 минути

  • Побира 6 бутилки Philips Avent

  • Регулируема конструкция "3 в 1"

Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и да ги подреждате с лекота. По този начин зареждането и изваждането са много удобни. Също така заема възможно най-малко място в кухнята ви.

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Просторна конструкция

Просторна конструкция

Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно стерилизиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

181

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

3

05/04/2023

България

България

Голям и удобен

Побира всякакъв вид шишета и има специално отделение за биберони и малки неща . Стерилизирала съм всичко и помпата и контейнерите също.

Предимства

Голям ,с отделение за малки неща

Недостатъци

Дъното пожълтява и трудно се чисти

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

03/04/2021

България

България

Продуктът е много лесен за употреба.

Най- добрият приятел на майката. Много лесен за употреба , както и за почистване. Удобен и за съхранение.

Предимства

Лесен , удобен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

27/07/2020

България

България

Чудесен продук

Страхотен продукт на добра цена!!!Използване го също за стерилизация на маски.

Предимства

Бързо загрява

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF284/03 Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

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