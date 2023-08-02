1 чаша
150 мл/5 унции
6 м +
Помощните ръкохватки помагат на Вашето прохождащо дете да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
4.8
от 5
33
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Marta424
02/08/2023
Україна
Хороша пляшечка
Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Kati2000
20/05/2023
Україна
Част от промоцията
Дитина швидко почала пити самостійно
Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Pokka
11/05/2023
Україна
Част от промоцията
надзвичайно зручна пляшечка
завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
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