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  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

Philips Avent Natural ResponseЧаша за приучаване

SCF263/61

4.8
| (33) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
Новата ни чаша за приучване помага на бебето ви да премине лесно към първата си чашка. Ръкохватките за удобство помагат на бебето да държи бутилката самостоятелно, докато пие от познатия биберон.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

  • 1 чаша

  • 150 мл/5 унции

  • 6 м +

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Помощните ръкохватки помагат на Вашето прохождащо дете да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

33

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

3
2

02/08/2023

Україна

Україна

Хороша пляшечка

Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

20/05/2023

Україна

Україна

Дитина швидко почала пити самостійно

Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

11/05/2023

Україна

Україна

надзвичайно зручна пляшечка

завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

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