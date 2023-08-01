Прекратен продукт
Естествено
150 мл/5 унции
Биберон със среден поток
4м+
Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.
Клапа против колики, предназначена да държи въздуха далече от коремчето на бебето, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
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5.0
от 5
168
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Acja
01/08/2023
Україна
Чудова бутилка
Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.
Предимства
Компактна
Недостатъци
Відсутні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Osin6
30/09/2020
Україна
дуже зручна чашка
Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс
Предимства
зручний дизайн
Недостатъци
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Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural
AventKupuji
05/08/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.
Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.
Предимства
Možnost kombinovat
Недостатъци
Nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.