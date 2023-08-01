ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

Прекратен продукт

Philips AventЧаша за приучаване Natural

SCF262/06

5
| (168) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
Новата ни чаша за приучване Natural помага на бебето ви да премине лесно към първата си чашка. С меките ръкохватки бебето ви ще може да държи бутилката само, докато пие от познатия биберон.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

  • Естествено

  • 150 мл/5 унции

  • Биберон със среден поток

  • 4м+

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Клапа против колики, предназначен за намаляване на коликите и дискомфорта

Клапа против колики, предназначен за намаляване на коликите и дискомфорта

Клапа против колики, предназначена да държи въздуха далече от коремчето на бебето, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

168

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2
1

01/08/2023

Україна

Україна

Чудова бутилка

Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.

Предимства

Компактна

Недостатъци

Відсутні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural

30/09/2020

Україна

Україна

дуже зручна чашка

Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс

Предимства

зручний дизайн

Недостатъци

----

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Навчальна чашка Natural

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.

Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.

Предимства

Možnost kombinovat

Недостатъци

Nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.