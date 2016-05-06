Прекратен продукт
Затопля млякото в движение
Затопля бързо
Защитен капак на каната
Затопля и бебешка храна
Без необходимост от захранване. Това е подгревателят за бутилки, който можете да вземете със себе си навсякъде. Врялата вода в термоса остава гореща до 6 часа и може да се използва за затопляне на няколко бутилки.
Подгревателят за бутилки може да затопли 6 унции мляко само за 2,5 минути*.
Капакът за лесно наливане е проектиран за наливане наведнъж без разливане. Има ясни позиции за отваряне и затваряне и е лесен за почистване.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Sve što treba aktivnoj mami
Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!
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Този отзив е направен за SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
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Този отзив е направен за SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
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Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
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Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
OanaN
26/05/2018
România
Practic și ușor de folosit
Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.
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Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
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Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
В случай на бутилка от 180 мл (6 унции) при температура от 20 ºC
Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките от 2 унции/ 60 ml не могат да се използват в този подгревател за бебешка бутилка.