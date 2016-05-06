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Прекратен продукт

Philips AventПодгревател за бутилки в движение

SCF256

4.8
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Стопля навсякъде, по всяко време
За случаите, когато се налага да храните бебето си в движение, този подгревател за бутилки позволява да затопляте млякото си по всяко време и навсякъде. Сварената вода в термоса остава гореща до 6 часа, а бутилките могат да се затоплят за 2,5 минути.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Стопля навсякъде, по всяко време

  • Затопля млякото в движение

  • Затопля бързо

  • Защитен капак на каната

  • Затопля и бебешка храна

Термично нагряване на бутилки за топло мляко в движение

Без необходимост от захранване. Това е подгревателят за бутилки, който можете да вземете със себе си навсякъде. Врялата вода в термоса остава гореща до 6 часа и може да се използва за затопляне на няколко бутилки.

Затопляне на бебешки бутилки само за 2,5 минути

Затопляне на бебешки бутилки само за 2,5 минути

Подгревателят за бутилки може да затопли 6 унции мляко само за 2,5 минути*.

Капак за лесно изливане

Капак за лесно изливане

Капакът за лесно наливане е проектиран за наливане наведнъж без разливане. Има ясни позиции за отваряне и затваряне и е лесен за почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sve što treba aktivnoj mami

Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!

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Да, препоръчвам този продукт

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07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

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Да, препоръчвам този продукт

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26/05/2018

România

România

Practic și ușor de folosit

Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.

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Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. В случай на бутилка от 180 мл (6 унции) при температура от 20 ºC

      2. Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките от 2 унции/ 60 ml не могат да се използват в този подгревател за бебешка бутилка.