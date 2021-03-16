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  • Улей, устойчив на хапане при растящи зъби
  • Улей, устойчив на хапане при растящи зъби

Прекратен продукт

Philips AventМеки, устойчиви на хапане улеи

SCF252/05

4.7
| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Улей, устойчив на хапане при растящи зъби
Улеите Avent Soft на Philips са нежни към венците, но същевременно са устойчиви на хапане по време на растеж на първите зъби. Нашият патентован клапан гарантира, че течността излиза само когато детето ви пие
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улей за пиене без протичане

Улей, устойчив на хапане при растящи зъби

  • Резервни части

  • Меки, устойчиви на хапане улеи

  • 6 м +/9 м +

Херметична клапа за пиене без разливане

Херметична клапа за пиене без разливане

Без повече бъркотия! Нашата нова патентована клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.

Наклонен улей за лесно пиене

Наклонен улей за лесно пиене

Наклоненият улей е предназначен да помогне на бебетата да се научат как да пият от чаша.

Без BPA/0% BPA

Без BPA/0% BPA

Нашият улей е направен от материали без BPA/0% BPA.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
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16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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