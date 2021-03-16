Прекратен продукт
Резервни части
Меки, устойчиви на хапане улеи
6 м +/9 м +
Без повече бъркотия! Нашата нова патентована клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.
Наклоненият улей е предназначен да помогне на бебетата да се научат как да пият от чаша.
Нашият улей е направен от материали без BPA/0% BPA.
4.7
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.