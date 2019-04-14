ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

Прекратен продукт

Philips AventКомпл.за приучаване от бутилка към чаша

SCF251/00

4.8
| (23) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
Новият ни комплект за приучване от бутилка към чаша Natural помага на бебето ви да премине лесно към първата си чашка. С меките ръкохватки бебето ви ще може да държи бутилката само, докато пие от познатия биберон.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

  • Естествено

  • 150 мл/5 унции

  • 4м+

  • 3 отвора, за среден поток

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

23

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3
2

14/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую.

Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

10/07/2018

Україна

Україна

Малюку сподобався

Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

23/01/2020

România

România

Foarte multumit

bebelusul o adora, este singura canuta pe care o accepta datorita formei si manerelor confortabile

Предимства

calitate premium

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 