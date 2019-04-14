Прекратен продукт
Естествено
150 мл/5 унции
4м+
3 отвора, за среден поток
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
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4.8
от 5
23
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Люсік
14/04/2019
Україна
Рекомендую.
Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Аніса
10/07/2018
Україна
Малюку сподобався
Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Stefan2823
23/01/2020
România
Foarte multumit
bebelusul o adora, este singura canuta pe care o accepta datorita formei si manerelor confortabile
Предимства
calitate premium
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
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