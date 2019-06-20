ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт
  • Ортодонтски, за максимален комфорт

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Classic

SCF196/18

5
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Ортодонтски, за максимален комфорт
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Philips Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Залъгалка с ярки, цветни дизайни

Ортодонтски, за максимален комфорт

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Дръжка с предпазен пръстен

Дръжка с предпазен пръстен

За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/06/2019

България

България

Супер

Най- качествените залъгалки,страхотен продукт. Ползвам ги за двете си бебета изключително доволна съм не се оцветява силикона,мек и хубав е .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Залъгалка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Залъгалка Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.