Прекратен продукт
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Annamateva91
20/06/2019
България
Супер
Най- качествените залъгалки,страхотен продукт. Ползвам ги за двете си бебета изключително доволна съм не се оцветява силикона,мек и хубав е .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Залъгалка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Залъгалка Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF196/18 Пустушка Classic
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.