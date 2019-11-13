Прекратен продукт
0 м +
Щипката се отваря изключително широко, за да можете да я закрепите лесно към дрешките на бебето, с една ръка
Щипката не оставя следи върху дрехите на бебето
Подходяща за всички залъгалки с халка за хващане
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Spona na dudlík
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF185/00 Spona na dudlík
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.