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  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка
  • Държи залъгалката под ръка

Прекратен продукт

Щипка за залъгалка

SCF185/00

5
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Държи залъгалката под ръка
С щипката за залъгалка Philips Avent залъгалката остава чиста и е винаги близо до вашето бебе. Щипката за залъгалка е предназначена за лесно закрепване и не оставя следи по дрешките на бебето. Предлага се в три модерни цвята.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Залъгалка с модерни, цветни дизайни

Държи залъгалката под ръка

  • 0 м +

Лесно закрепване

Щипката се отваря изключително широко, за да можете да я закрепите лесно към дрешките на бебето, с една ръка

Пази дрехите

Щипката не оставя следи върху дрехите на бебето

Интелигентен дизайн

Подходяща за всички залъгалки с халка за хващане

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Кліпса для пустушки

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Spona na dudlík

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF185/00 Spona na dudlík

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