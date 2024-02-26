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Прекратен продукт

Philips AventКутия за сухо мляко

SCF135/06

4.9
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Подходяща за пътуване
Тази кутия съдържа 3 предварително премерени порции сухо мляко в самостоятелни отделения. Когато сте готови за хранене, просто изсипете сухото мляко в бутилката за хранене с преварена и охладена вода. Извадете вътрешната част, за да използвате като купа или контейнер.
Виж всички предимства

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Подходяща за пътуване

  • 3 дози

Вътрешната част може да бъде извадена

Вътрешната част може да бъде извадена

Вътрешната част може да бъде извадена за превръщане в удобна чашка за закуска

Събира достатъчно сухо мляко за три порции от 260 мл/9 унции

Събира достатъчно сухо мляко за три порции от 260 мл/9 унции

Кутията за сухо мляко Philips Avent побира 3 предварително премерени дози сухо мляко – идеално за пътуване

Цялата кутия е подходяща за стерилизиране, микровълнова фурна и съдомиялна машина

Всички части могат да се стерилизират, да се употребяват в микровълнова фурна и да се мият в съдомиялна машина за бързо и лесно почистване

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.

Предимства

egyszerű, könnyen tisztítható

Недостатъци

kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik

Този отзив е направен за SCF135/06 Tápszeradagoló

Този отзив е направен за SCF135/06 Tápszeradagoló

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Предимства

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Недостатъци

žádné :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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