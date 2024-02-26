Прекратен продукт
3 дози
Вътрешната част може да бъде извадена за превръщане в удобна чашка за закуска
Кутията за сухо мляко Philips Avent побира 3 предварително премерени дози сухо мляко – идеално за пътуване
Всички части могат да се стерилизират, да се употребяват в микровълнова фурна и да се мият в съдомиялна машина за бързо и лесно почистване
4.9
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Jó
Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.
Предимства
egyszerű, könnyen tisztítható
Недостатъци
kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik
Този отзив е направен за SCF135/06 Tápszeradagoló
Този отзив е направен за SCF135/06 Tápszeradagoló
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Предимства
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Недостатъци
žádné :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF135/06 Dozownik mleka w proszku