Прекратен продукт
6 – 18 месеца
За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF133/01 Smoczki Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF133/01 Smoczki Freeflow
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.