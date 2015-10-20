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  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа

Прекратен продукт

Philips AventБиберони за свободен поток

SCF133/01

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Avent се съобразяват с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Шест отвора в предпазителя за по-голям комфорт за вашето бебе.

Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа

  • 6 – 18 месеца

Дръжка с предпазен пръстен

Дръжка с предпазен пръстен

За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF133/01 Smoczki Freeflow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF133/01 Smoczki Freeflow

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