Прекратен продукт
0 – 3 м
За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Предимства
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Недостатъци
Žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Průhledné dudlíky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Průhledné dudlíky
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.