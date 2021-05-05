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Прекратен продукт

Philips AventПолупрозрачни залъгалки

SCF120/01

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Ортодонтичен
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Avent се съобразяват с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Стилен дизайн, кристално ясен вид.

Ортодонтичен

  • 0 – 3 м

Дръжка с предпазен пръстен

Дръжка с предпазен пръстен

За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.

Предимства

Hodně dlouho vydrží.Nepadá.

Недостатъци

Žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Průhledné dudlíky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Průhledné dudlíky

07/12/2015

Polska

Polska

SUPER SMOK ;)

smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki

15/05/2012

Polska

Polska

genialny

smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF120/01 Przezroczyste smoczki

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