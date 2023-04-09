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  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
  • Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе

Philips Avent ultra softкомплект залъгалки

SCF091/15

4.9
| (345) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе
Погрижете се за чувствителната кожа на бебето със залъгалката ultra soft на Philips Avent. Нашият много мек* и гъвкав предпазител приляга идеално към бузките на бебето Ви за по-мало следи и дразнене на кожата.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

За по-малко следи и по-малко дразнене на кожата

Най-меката ни залъгалка за чувствителната кожа на Вашето бебе

  • Изключително мека и гъвкава

  • Ортодонтски и без бисфенол-А (BPA)

  • 2 бр. в комплекта

  • 6-18 м

Мек, гъвкав предпазител

Мек, гъвкав предпазител

За кожата на бебето са необходими допълнителни грижи. Нашата технология на предпазителя позволява на тази залъгалка да следва естествените извивки на лицето на бебето. Вашето дете ще има по-малко отбелязвания по кожата и по-малко дразнене на бузите.

98% приемат биберона*

98% приемат биберона*

Когато попитахме родителите как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips Avent.

Заоблен предпазител

Заоблен предпазител

Нашият заоблен предпазител свежда до минимум натиска върху бузите на бебето за допълнителна нежност към кожата.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

345

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Любимите биберони на бебето ми

Избрах бибероните на avent ,защото много харесах дизайна им , който следва естествените извивки на лицето на бебето и приляга идеално . Харесах биберона ,защото е изработен от мек силикон в симетрична форма . Изключително удобен за бебешката устичка и небцето на бебето. Бебето ми не заспива без него.

Предимства

Удобен и мек симетричен биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесен продукт

Използваме ги от ден първи! Детето ги прие без проблем!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

08/04/2023

България

България

Анатомичен продукт

Избрах залагалките на Philips, защото за препоръчани от ортодонтската асоциация, а след като мъника също ги одобри не съжалих за избора.

Предимства

Ултра меки

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителските тестове в САЩ през 2016 – 2017 г. показват средно приемане на биберона от 98% на текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra air и ultra soft.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба.