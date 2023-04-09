Позволете на кожата на бебето да диша
Без бисфенол-A
2 комплекта, 80% материали на растителна основа*
6 – 18 месеца
Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.
4.9
от 5
651
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Miirraa
09/04/2023
България
Най-добрата марка!
Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !
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Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
mari_dd
09/04/2023
България
Страхотни
За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Vivatta
09/04/2023
България
Чудесни
Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.
Предимства
Кутийка за съхранение и пренасяне
Недостатъци
Няма
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Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
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Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).
Въз основа на резултатите от тест на потребители в САЩ (2023 г., n = 201).
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.