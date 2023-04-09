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  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша

Philips Avent залъгалкаUltra Air комплект залъгалки

SCF080/23

4.9
| (651) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
Успокояващи и позволяващи на кожата да диша по-добре с големите си отвори за въздух. 9 от 10 родители са съгласни: Залъгалките Philips Avent ultra air са идеални за моето малко дете.** Успокояващата залъгалка е винаги наблизо, без значение кой се грижи за бебето. Вече от 80% материали на растителна основа.*
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Изключително големи отвори за въздух за по-комфортно успокояване

Позволете на кожата на бебето да диша

  • Позволете на кожата на бебето да диша

  • Без бисфенол-A

  • 2 бр. в комплекта, 80% материали на растителна основа*

  • 0 – 6 месеца

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

651

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Най-добрата марка!

Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Страхотни

За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесни

Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.

Предимства

Кутийка за съхранение и пренасяне

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).

      2. Въз основа на резултатите от потребителски тест в САЩ (2023 г., n = 201).

      3. Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).

      4. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.