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  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден
  • Успокоява новородените от 1-вия ден

Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

4.9
| (173) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Успокоява новородените от 1-вия ден
Дава ви увереност, че новороденото ви бебе ще бъде спокойно от 1-вия ден. Залъгалката Philips Avent ultra start Nighttime приляга идеално на устата на новороденото със своята малка и лека изработка. Светеща в тъмното за лесно откриване и през нощта.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Приляга идеално, подходяща и през нощта

Успокоява новородените от 1-вия ден

  • Светещи в тъмното

  • Ортодонтски и без BPA

  • Комплект 2 бр.

  • 0 – 2 месеца

Идеално пасва на малки устички

Идеално пасва на малки устички

Нашата залъгалка за новородени е проектирана да пасва на устата и лицето на много малки деца. Тя е изключително малка и лека, което я прави идеалната първа залъгалка, и освен това задоволява естествените им нужди за сучене от първия ден.

98% приемат биберона*

98% приемат биберона*

Когато попитахме родителите как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките Philips Avent ultra.

Оптимални за здравословно развитие на устата

Оптимални за здравословно развитие на устата

Нашите ортодонтски, симетрични меки силиконови биберони са предназначени за естествено развитие на устата.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

173

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Предимства

Měkký, pružný, svítící

Недостатъци

Nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Предимства

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Недостатъци

Jiny typ savicky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителски тест в САЩ от 2023 г. потвърждава, че 98% приемат текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra (n=201).

      2. Въз основа на резултатите от потребителски тест в САЩ (2023 г., n = 201).

      3. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.