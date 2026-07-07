Предназначена за новородени
Ортодонтски и без BPA
Комплект 2 бр.
0 – 2 месеца
Нашата залъгалка за новородени е проектирана да пасва на устата и лицето на много малки деца. Тя е изключително малка и лека, което я прави идеалната първа залъгалка, и освен това задоволява естествените им нужди за сучене от първия ден.
Когато попитахме родителите как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките Philips Avent ultra.
Нашите ортодонтски, симетрични меки силиконови биберони са предназначени за естествено развитие на устата.
4.9
от 5
173
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Част от промоцията
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Предимства
Měkký, pružný, svítící
Недостатъци
Nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Част от промоцията
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Предимства
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Недостатъци
Jiny typ savicky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Потребителски тест в САЩ от 2023 г. потвърждава, че 98% приемат текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra (n=201).
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба