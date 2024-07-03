1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон с бавен поток
1 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.8
от 5
370
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Mom with baby
03/07/2024
България
Страхотен продукт
Най - добрия продукт , който сме използвали. Биберона не капе прекалено бързо и така не изпича млякото от устата на бебето, лесен за поддръжка .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
Maia11
06/04/2022
България
Чудесна бутилка
Много добра, функционална, удобна, практична. Препоръчам я!
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
Yayoyo
05/04/2022
България
Доволна съм!
Шишетата са с биберон като майчино зърно, удобни за стерилизация.
Предимства
Удобни за стерилизация, като майчино зърно
Недостатъци
Не съм забелязала
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.