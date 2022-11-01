Прекратен продукт
1 бутилка
8 унции/ 240 мл
Биберон с бавен поток
1 м +
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.6
от 5
102
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Пантера13
01/11/2022
България
Незаменим продукт
На първо място трябва да отбележа,стъклената бутилка е много по природосъобразна и много по-полезна за бебето.Тя като не отделя никакви вредни вещества както е при пластмасовите,особено ако течността е топла.Биберона и е другият бонус който много помага,ако бебето се кърми от гърда ти като той наподобява такава.Не бих направила компромис с качеството с което да обгрижвам моето дете и за мен това е най-добрата комбинация-стъклена бутилка с най-подходящият биберон.
Предимства
Стъклена бутилка
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Tinriri
28/10/2022
България
Топ шише.
Много удобно и практично. Одобрено от основния ползвател
Недостатъци
Не
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Babysun
12/07/2022
България
Капачката превърта
Имаме стъклени шишета и двете са с този проблем. Млякото изтича върху бебето докато го храня.
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.