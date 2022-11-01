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  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventСтъклена бебешка бутилка Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бутилка

  • 8 унции/ 240 мл

  • Биберон с бавен поток

  • 1 м +

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

102

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

01/11/2022

България

България

Незаменим продукт

На първо място трябва да отбележа,стъклената бутилка е много по природосъобразна и много по-полезна за бебето.Тя като не отделя никакви вредни вещества както е при пластмасовите,особено ако течността е топла.Биберона и е другият бонус който много помага,ако бебето се кърми от гърда ти като той наподобява такава.Не бих направила компромис с качеството с което да обгрижвам моето дете и за мен това е най-добрата комбинация-стъклена бутилка с най-подходящият биберон.

Предимства

Стъклена бутилка

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

28/10/2022

България

България

Топ шише.

Много удобно и практично. Одобрено от основния ползвател

Недостатъци

Не

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

12/07/2022

България

България

Капачката превърта

Имаме стъклени шишета и двете са с този проблем. Млякото изтича върху бебето докато го храня.

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Този отзив е направен за SCF053/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.