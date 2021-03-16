Прекратен продукт
2 броя
Гъсти храни
6 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.
Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.
5.0
от 5
95
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan sisač za gušće teksture
Mi ga koristimo za bebu 8m+ za jogurt, čak i gušći lako prolazi, a beba ga obožava!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Sisač Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Sisač Natural
Elen123
23/11/2022
Česká republika
Skvělé savičky
Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.
Предимства
Tvar savičky
Недостатъци
Nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural
Eliška Š.
03/11/2022
Česká republika
Skvělé dudlíky na lahvičku
Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit
Предимства
Kvalita
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС