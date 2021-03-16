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  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF046/27

5
| (95) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият мек биберон с ръбеста повърхност против падане е предназначен за растящи бебета. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Гъсти храни

  • 6 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Мек и гладък силикон за променящите се нужди на вашето бебе

Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

95

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan sisač za gušće teksture

Mi ga koristimo za bebu 8m+ za jogurt, čak i gušći lako prolazi, a beba ga obožava!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Sisač Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Sisač Natural

23/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé savičky

Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.

Предимства

Tvar savičky

Недостатъци

Nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural

03/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé dudlíky na lahvičku

Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit

Предимства

Kvalita

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF046/27 Dudlík Natural

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