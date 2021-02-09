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Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF045/27

4.7
| (60) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият мек биберон с ръбеста повърхност против падане е предназначен за растящи бебета. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Променлив поток

  • 3 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Мек и гладък силикон за променящите се нужди на вашето бебе

Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

60

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

09/02/2021

България

България

Чудесен

На всички го препоръчвам,много качествени продукти

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF043/27 Биберон Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF043/27 Биберон Natural

05/12/2021

Україна

Україна

Хорошие соски

Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF043/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF043/27 Соска Natural

10/06/2021

Україна

Україна

Прекрасні соски

Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))

Предимства

Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.

Този отзив е направен за SCF045/27 Соска Natural

Този отзив е направен за SCF045/27 Соска Natural

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