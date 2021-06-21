ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF044/27

4.9
| (91) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият мек биберон с ръбеста повърхност против падане е предназначен за растящи бебета. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
Виж всички предимства

Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Бърз поток

  • 6 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Мек и гладък силикон за променящите се нужди на вашето бебе

Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

91

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

1

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже зручні

Купили ці соски, коли малюк підріс. З цими сосками пити стало легше і зручніше, син швидко пристосувався до змін. Зручно, що в комплекті зразу 2 соски, так як маємо 2 бутилочки.

Предимства

Якісні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural

21/09/2019

Україна

Україна

Очень хорошие соски для бутылочек

С рождения пользуемся только бутылочками, сосками и пустышками Avent. Моя дочка другие фирмы даже видеть не хочет! Как только поменяли соски, ребенку стало комфортнее пить, быстрее. Нам все нравится, и рекомендую мамочкам)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural

01/12/2022

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi

Knupīši likās labas kvalitātes un tos varēja viegli nomainīt pudelītei, iesaku!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Natural knupītis

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF044/27 Natural knupītis

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС