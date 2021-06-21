Прекратен продукт
2 броя
Бърз поток
6 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.
Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.
4.9
от 5
91
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Lady_A
21/06/2021
Україна
Дуже зручні
Купили ці соски, коли малюк підріс. З цими сосками пити стало легше і зручніше, син швидко пристосувався до змін. Зручно, що в комплекті зразу 2 соски, так як маємо 2 бутилочки.
Предимства
Якісні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural
kate24242
21/09/2019
Україна
Очень хорошие соски для бутылочек
С рождения пользуемся только бутылочками, сосками и пустышками Avent. Моя дочка другие фирмы даже видеть не хочет! Как только поменяли соски, ребенку стало комфортнее пить, быстрее. Нам все нравится, и рекомендую мамочкам)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Соска Natural
Sniedzīte
01/12/2022
Latvija
Част от промоцията
Brīnišķīgi
Knupīši likās labas kvalitātes un tos varēja viegli nomainīt pudelītei, iesaku!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Natural knupītis
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF044/27 Natural knupītis
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС