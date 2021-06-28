ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF042/27

4.8
| (18) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият изключително мек биберон с гъвкав спираловиден дизайн наподобява повече гърда. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
Виж всички предимства

Изключително мек и гъвкав биберон

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Бавен поток

  • 1 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

18

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Предимства

Fara colici, rapid

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Предимства

Natural

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Предимства

Imita perfect forma sanului

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС