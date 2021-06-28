Прекратен продукт
2 броя
Бавен поток
1 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.8
от 5
18
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Предимства
Fara colici, rapid
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Предимства
Natural
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Предимства
Imita perfect forma sanului
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF042/27 Tetină Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС