Прекратен продукт
2 броя
Поток за новородени
0 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.8
от 5
22
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
nevenaar
04/07/2024
България
Най-добрия избор!
Това е най-добрия избор за новородено бебче! От първия ден се прие и хареса, не го заменяме за нещо! Цялата гама продукти са удивителни! Препоръчвам ги на всяка бъдеща майка за нейното бебе!
Предимства
Широка гама от продукти, всичко от което се нуждае едно бебе.
Недостатъци
Не откривам такива.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural
Мила Б.
05/04/2023
България
Изключително мек и естествен
Препоръчвам този биберон от серията Natural, защото наистина засмукването е по-лесно, по-естествено и по-облекчено за бебето.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Nježan, mek i podatan sisač
Beba super prihvatila, vrlo lako se čisti i održava!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Sisač Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF041/27 Sisač Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС