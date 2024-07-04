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Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF041/27

4.8
| (22) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият изключително мек биберон с гъвкав спираловиден дизайн наподобява повече гърда. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Изключително мек и гъвкав биберон

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Поток за новородени

  • 0 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

22

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

4
3
2

04/07/2024

България

България

Най-добрия избор!

Това е най-добрия избор за новородено бебче! От първия ден се прие и хареса, не го заменяме за нещо! Цялата гама продукти са удивителни! Препоръчвам ги на всяка бъдеща майка за нейното бебе!

Предимства

Широка гама от продукти, всичко от което се нуждае едно бебе.

Недостатъци

Не откривам такива.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural

05/04/2023

България

България

Изключително мек и естествен

Препоръчвам този биберон от серията Natural, защото наистина засмукването е по-лесно, по-естествено и по-облекчено за бебето.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Биберон Natural

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nježan, mek i podatan sisač

Beba super prihvatila, vrlo lako se čisti i održava!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Sisač Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF041/27 Sisač Natural

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