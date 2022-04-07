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Прекратен продукт

Philips AventБиберон Natural

SCF040/27

5
| (17) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашият изключително мек биберон с гъвкав спираловиден дизайн наподобява повече гърда. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Изключително мек и гъвкав биберон

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 броя

  • Първи поток

  • 0 м

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

17

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny smoczek

Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.

Предимства

kształt, tempo z jakim leci pokarm

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Idealne

Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Smoczek idealny

Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural

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