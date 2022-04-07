Прекратен продукт
2 броя
Първи поток
0 м
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
5.0
от 5
17
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Werka.lasz
07/04/2022
Polska
Idealny smoczek
Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.
Предимства
kształt, tempo z jakim leci pokarm
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
sylwinka88
06/04/2022
Polska
Idealne
Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
xxladyexcellent
06/04/2022
Polska
Smoczek idealny
Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF040/27 Smoczek Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС