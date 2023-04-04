Full HD камера
Устройство за родител с 12 часа време на работа
Система със сигурна връзка
Свързан чрез приложение: Baby Monitor+
Нашата собствена система за сигурна връзка използва множество шифровани връзки от устройството при бебето до устройството за родители и приложението за осъществяване на надеждна здрава и конфиденциална връзка.
Виждайте и чувайте детето си у дома и от разстояние с приложението Philips Avent Baby Monitor+. С помощта на Wi-Fi или мобилен интернет можете да следите и успокоявате отвсякъде.
Устройството при бебето използва Full HD камера с нощно виждане и цифрово увеличение, което прави ясни снимки на стаята на бебето ви ден и нощ.
4.6
от 5
255
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
04/04/2023
България
Отговаря на максимални изиксвания
Препоръчвам този продукт с 2 ръце, тъй като освен камерата и устройството, на което следите бебето/детето си, което има голям обхват, чрез приложението, което изтегляте на телефона си, това може да се случва от всяка отдалечена точка!
Предимства
Всеобхватност
Недостатъци
Трудно фоксиране на камерата върху бебешкото легло, ако желаете да бъде поставена на това място, а не върху стол или друг вид мебел
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
Надя Б.
12/07/2022
България
Незаменим помощник
Широкообхватната камера с нощен режим е най-ценното нещо за мен, позволява ми да го ползвам без значени къде до креватчето го поставям и не изисква да включвам нощна лампа. Обхватът му е чудесен, ползвам го в къщи, на вилата и на двора. Отчита идеално всяко движение на малкия човек, а картината е с невероятна разделителна способност.
Предимства
Лесен за употреба и компактен за пренасяне
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
Nan_di
20/05/2022
България
Бебефон
Страхотен! Изключително необходим и полезен на всяко семейство.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение
До 400 метра на открито и 50 метра на закрито
В икономичен режим след пълно зареждане