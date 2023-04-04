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Philips Avent Бебефон Philips AVENT ConnectedFull HD камера и мобилно приложение

SCD923/26

4.6
| (255) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Успокоение навсякъде
Наблюдавайте бебето си по сигурен начин и отвсякъде със свързания бебефон Philips Avent. Нашата система за сигурно свързване Ви поддържа свързани с Вашето мъниче в целия дом. А с приложението Baby Monitor+ можете да се вписвате отвсякъде.
Виж всички предимства

Поглед към Вашето бебе, у дома и извън него

Успокоение навсякъде

  • Full HD камера

  • Устройство за родител с 12 часа време на работа

  • Система със сигурна връзка

  • Свързан чрез приложение: Baby Monitor+

Проектирана така, че винаги да ви държи свързани с бебето

Нашата собствена система за сигурна връзка използва множество шифровани връзки от устройството при бебето до устройството за родители и приложението за осъществяване на надеждна здрава и конфиденциална връзка.

Full HD камера с нощно виждане и цифрово увеличение

Виждайте и чувайте детето си у дома и от разстояние с приложението Philips Avent Baby Monitor+. С помощта на Wi-Fi или мобилен интернет можете да следите и успокоявате отвсякъде.

Вижте всяко шаване, чуйте всеки кикот

Устройството при бебето използва Full HD камера с нощно виждане и цифрово увеличение, което прави ясни снимки на стаята на бебето ви ден и нощ.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

255

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

04/04/2023

България

България

Отговаря на максимални изиксвания

Препоръчвам този продукт с 2 ръце, тъй като освен камерата и устройството, на което следите бебето/детето си, което има голям обхват, чрез приложението, което изтегляте на телефона си, това може да се случва от всяка отдалечена точка!

Предимства

Всеобхватност

Недостатъци

Трудно фоксиране на камерата върху бебешкото легло, ако желаете да бъде поставена на това място, а не върху стол или друг вид мебел

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

12/07/2022

България

България

Незаменим помощник

Широкообхватната камера с нощен режим е най-ценното нещо за мен, позволява ми да го ползвам без значени къде до креватчето го поставям и не изисква да включвам нощна лампа. Обхватът му е чудесен, ползвам го в къщи, на вилата и на двора. Отчита идеално всяко движение на малкия човек, а картината е с невероятна разделителна способност.

Предимства

Лесен за употреба и компактен за пренасяне

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

20/05/2022

България

България

Бебефон

Страхотен! Изключително необходим и полезен на всяко семейство.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бебефон Philips AVENT Connected SCD923/26 Full HD камера и мобилно приложение

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