5 бутилки
залъгалка ultra soft
Четка за бутилки
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.8
от 5
36
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Syllka
22/05/2025
Polska
Nasz aktualny must have
Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Moniczka2
19/05/2025
Polska
Част от промоцията
Polecam dla każdej mamy !
Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Mama K.
19/05/2025
Polska
Polubiliśmy te butelki od razu :)
Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)
Предимства
Szklane i łatwe w myciu
Недостатъци
Cięższe niż plastikowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС