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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseСтъклен подаръчен комплект за новородено

SCD879/11

4.8
| (36) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • 5 бутилки

  • залъгалка ultra soft

  • Четка за бутилки

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

36

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Предимства

Szklane i łatwe w myciu

Недостатъци

Cięższe niż plastikowe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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