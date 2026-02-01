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  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе
  • Останете близо до вашето бебе

нов

Philips Avent Видео БебефонПремиум

SCD871/26

Останете близо до вашето бебе

От дремките през деня до проверките нощем – видео бебефонът Philips Avent ви държи близо до бебето с ярък 4,5" дисплей, батерия, която издържа цяла нощ, двупосочна аудио връзка и нощно виждане. Не се изисква интернет. Ще имате лесна и сигурна връзка.

Виж всички предимства

Просто. Сигурно. Винаги свързани​

Останете близо до вашето бебе

  • 4,5" екран с висока разделителна способност

  • HD камера

  • Киберсигурност, сертифицирана от DEKRA

  • Връзка без интернет

Голям 4,5" екран, ярки цветове и кристалночисти детайли

Голям 4,5" екран, ярки цветове и кристалночисти детайли

Използвайте максимално времето за сън на бебето си, знаейки, че можете да хвърлите поглед с ярки детайли по всяко време. Кристалночистият 4,5" екран също ви помага да се чувствате близо и свързани.

HD камера с нощно виждане и 4x мащабиране

HD камера с нощно виждане и 4x мащабиране

При слаба осветеност нашата HD камера автоматично превключва на нощно виждане, за да можете винаги да виждате ясно вашето малко съкровище. Искате ли да видите тази сънена усмивка? Използвайте 4x мащабиране.

Сертифициран от DEKRA – най-високият стандарт за киберсигурност

Сертифициран от DEKRA – най-високият стандарт за киберсигурност

Нашият бебефон е сертифициран от DEKRA, което означава, че отговаря на най-високите световни стандарти за сигурност, за да бъдат моментите с вашето бебе напълно безопасни и лични.

Технически данни

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Отзиви

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