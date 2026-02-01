Голям 4,5" екран, ярки цветове и кристалночисти детайли

Използвайте максимално времето за сън на бебето си, знаейки, че можете да хвърлите поглед с ярки детайли по всяко време. Кристалночистият 4,5" екран също ви помага да се чувствате близо и свързани.