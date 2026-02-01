нов
SCD863/26
Останете близо до вашето бебе
От дневните дремки до проверките посред нощ – видео бебефонът Philips Avent ви държи близо до бебето с ярък 4,5" дисплей, батерия, която издържа цяла нощ, двупосочна аудио връзка и нощно виждане. Не се изисква интернет. Ще имате една проста и сигурна връзка.
4,5" екран с висока разделителна способност
HD камера
Киберсигурност, сертифицирана от DEKRA
Връзка без интернет
Използвайте максимално времето за сън на бебето си, знаейки, че можете да хвърлите поглед с ярки детайли по всяко време. Кристалночистият 4,5" екран също ви помага да се чувствате близо и свързани.
При слаба осветеност нашата HD камера автоматично превключва на нощно виждане, за да можете винаги да виждате ясно вашето малко съкровище. Искате ли да видите тази сънена усмивка? Използвайте 4x мащабиране.
Нашият бебефон е сертифициран от DEKRA, което означава, че отговаря на най-високите световни стандарти за сигурност, за да бъдат моментите с вашето бебе напълно безопасни и лични.
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