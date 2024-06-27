1 бутилка
260 мл
3-6 м
Поток 3
залъгалка ultra soft
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.9
от 5
105
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Ivet_YJ
27/06/2024
България
Изключително удобни от първия ден.
Комплектът влезна в употреба от раждането на моето дете. Изклютелно удобни и практични бутилки, както и биберон.
Предимства
Удобна форма на бутилката както родителите, така и за детето. Лесни за почистване и изключително издръжливи.
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Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
martiparti621
12/04/2024
България
Пазя стари модели от преди 12години.Супер са.
Препоръчвам с две ръце.Удобни и лесни за употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
12/04/2024
България
Най-страхотният комплект!
Много съм доволна от комплекта, на всичкото отгоре го закупих на супер цена. Вече бебето ми е на 1г.и пием веднъж мляко. Ползвах го постоянно и смея да твърдя, че това е една страхотна инвестиция. Имам още други продукти на марката, които използвам ежедневно и също съм много доволна. Препоръчвам всички продукти на Philip.
Предимства
Качество, удобство, висок клас
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС