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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseПодаръчен комплект за бебе

SCD837/11

4.9
| (105) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Идеалният подарък за хранене и комфорт на вашето бебе с малко цвят. С помощта на биберона Natural Response бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, лесни за комбиниране за кърмене и хранене с шише. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • 2 бутилки

  • 2 х 260 ml

  • Поток 3

  • 3-6 м

  • Залъгалка ultra air

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

​Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.​

Същите продукти, ново насочване

Същите продукти, ново насочване

Преминахме към система за насочване, базирана на скоростта на потока. Започнете с биберона, който се доставя с шишето. Опитайте с по-малък поток, ако млякото изтича от устата на бебето или бебето поглъща млякото твърде бързо. Опитайте с по-голям поток, ако бебето си играе със зърното, вместо да пие, или изглежда разстроено. Тъй като правим тази актуализация, може да получите един от двата стила на опаковката.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

105

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

27/06/2024

България

България

Изключително удобни от първия ден.

Комплектът влезна в употреба от раждането на моето дете. Изклютелно удобни и практични бутилки, както и биберон.

Предимства

Удобна форма на бутилката както родителите, така и за детето. Лесни за почистване и изключително издръжливи.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

12/04/2024

България

България

Пазя стари модели от преди 12години.Супер са.

Препоръчвам с две ръце.Удобни и лесни за употреба.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

12/04/2024

България

България

Най-страхотният комплект!

Много съм доволна от комплекта, на всичкото отгоре го закупих на супер цена. Вече бебето ми е на 1г.и пием веднъж мляко. Ползвах го постоянно и смея да твърдя, че това е една страхотна инвестиция. Имам още други продукти на марката, които използвам ежедневно и също съм много доволна. Препоръчвам всички продукти на Philip.

Предимства

Качество, удобство, висок клас

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено

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