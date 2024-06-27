2 бутилки
2 х 260 ml
Поток 3
3-6 м
Залъгалка ultra air
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.
Преминахме към система за насочване, базирана на скоростта на потока. Започнете с биберона, който се доставя с шишето. Опитайте с по-малък поток, ако млякото изтича от устата на бебето или бебето поглъща млякото твърде бързо. Опитайте с по-голям поток, ако бебето си играе със зърното, вместо да пие, или изглежда разстроено. Тъй като правим тази актуализация, може да получите един от двата стила на опаковката.
4.9
от 5
105
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Ivet_YJ
27/06/2024
България
Изключително удобни от първия ден.
Комплектът влезна в употреба от раждането на моето дете. Изклютелно удобни и практични бутилки, както и биберон.
Предимства
Удобна форма на бутилката както родителите, така и за детето. Лесни за почистване и изключително издръжливи.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
martiparti621
12/04/2024
България
Пазя стари модели от преди 12години.Супер са.
Препоръчвам с две ръце.Удобни и лесни за употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
12/04/2024
България
Най-страхотният комплект!
Много съм доволна от комплекта, на всичкото отгоре го закупих на супер цена. Вече бебето ми е на 1г.и пием веднъж мляко. Ползвах го постоянно и смея да твърдя, че това е една страхотна инвестиция. Имам още други продукти на марката, които използвам ежедневно и също съм много доволна. Препоръчвам всички продукти на Philip.
Предимства
Качество, удобство, висок клас
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС