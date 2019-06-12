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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка против колики, комплект за подарък

SCD805/01

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашата бутилка против колики е предназначена да държи въздуха далече от стомахчето на вашето бебе с цел намаляване на коликите и дискомфорта, като същевременно намалява прекъсванията при хранене. С вградената клапа против колики въздухът влиза в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
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Проектирана за хранене без прекъсване

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 бутилки

  • 4 унции/125 мл + 9 унции/260 мл

  • Биберон поток новородени + бавен поток

  • 0+ месеца и 1+ месеца

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

12/06/2019

România

România

Produs usor de folosit

Recenzie din campania Philips Avent. Am avut placerea sa folosesc produsele de la Avent cu copii prietenilor si m am hotarat sa cumpar suseze,biberoane pentru atunci cand o sa avem si noi un bebe, care sper sa vina in curand.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      3. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      4. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.