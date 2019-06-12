Прекратен продукт
2 бутилки
4 унции/125 мл + 9 унции/260 мл
Биберон поток новородени + бавен поток
0+ месеца и 1+ месеца
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Anita92
12/06/2019
România
Produs usor de folosit
Recenzie din campania Philips Avent. Am avut placerea sa folosesc produsele de la Avent cu copii prietenilor si m am hotarat sa cumpar suseze,biberoane pentru atunci cand o sa avem si noi un bebe, care sper sa vina in curand.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.