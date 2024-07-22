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  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

Philips Avent Natural ResponseПодаръчен комплект за бебе

SCD657/11

5
| (187) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
Осигурява спокойно и комфортно хранене. Биберонът Natural Response поддържа уникалния ритъм на пиене на бебето, докато вентилационният отвор AirFree е предназначен за допълнителна защита срещу колики, газ и рефлукс. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте повече по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който функционира като гърда*

Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

  • 4 бутилки

  • Четка за бутилки

  • Залъгалка Ultra soft

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

​Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.​

Същите продукти, ново насочване

Същите продукти, ново насочване

Преминахме към система за насочване, базирана на скоростта на потока. Започнете с биберона, който се доставя с шишето. Опитайте с по-малък поток, ако млякото изтича от устата на бебето или бебето поглъща млякото твърде бързо. Опитайте с по-голям поток, ако бебето си играе със зърното, вместо да пие, или изглежда разстроено. Тъй като правим тази актуализация, може да получите един от двата стила на опаковката.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

187

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

3
2

22/07/2024

България

България

Незаменим комплект

Комплекта е страхотен! За нищо не бих го заменила с друг! Вникнато е в детайлите от които бебка има нужда.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

22/07/2024

България

България

Продуктът има страхотни характеристики.

Избрах този продукт основно заради съотношението цена-качество. Чувала съм само добри отзиви от приятели и познати. Препоръчвам с две ръце на всички!

Предимства

Удобен

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

21/07/2024

България

България

Чудесен комплект

Качествени шишета с ергономична форма. Лесно се поддържат.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

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      Откази от отговорност

      1. Биберонът с естествена реакция отделя мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата