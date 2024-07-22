4 бутилки
Четка за бутилки
Залъгалка Ultra soft
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.
Преминахме към система за насочване, базирана на скоростта на потока. Започнете с биберона, който се доставя с шишето. Опитайте с по-малък поток, ако млякото изтича от устата на бебето или бебето поглъща млякото твърде бързо. Опитайте с по-голям поток, ако бебето си играе със зърното, вместо да пие, или изглежда разстроено. Тъй като правим тази актуализация, може да получите един от двата стила на опаковката.
5.0
от 5
187
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Мери83
22/07/2024
България
Незаменим комплект
Комплекта е страхотен! За нищо не бих го заменила с друг! Вникнато е в детайлите от които бебка има нужда.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Зебра 97
22/07/2024
България
Продуктът има страхотни характеристики.
Избрах този продукт основно заради съотношението цена-качество. Чувала съм само добри отзиви от приятели и познати. Препоръчвам с две ръце на всички!
Предимства
Удобен
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Татяна
21/07/2024
България
Чудесен комплект
Качествени шишета с ергономична форма. Лесно се поддържат.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Биберонът с естествена реакция отделя мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата