Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

Осигурява спокойно и комфортно хранене. Биберонът Natural Response поддържа уникалния ритъм на пиене на бебето, докато вентилационният отвор AirFree е предназначен за допълнителна защита срещу колики, газ и рефлукс. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте повече по-долу.