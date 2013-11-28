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  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе
  • Винаги близо до вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЦифров видео бебефон

SCD600/00

4
| (6) Отзиви | 83% препоръчват този продукт
Винаги близо до вашето бебе
Наблюдавайте и слушайте вашето бебе с най-новата технология при видео бебефоните
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Бебефон с кристално чиста картина

Винаги близо до вашето бебе

Автоматичен избор на канали за защитена връзка

Автоматичен избор на канали за защитена връзка

Поддържайте защитена и успокояваща връзка с вашето бебе по всяко време с лесната за използване цифрова видео технология

Инфрачервено нощно виждане за денонощно наблюдение

Инфрачервено нощно виждане за денонощно наблюдение

Инфрачервеното нощно виждане ви позволява да наблюдавате бебето денонощно

Безжично, преносимо родителско устройство

Безжично, преносимо родителско устройство

С родителското устройство с акумулаторни батерии сте винаги близо до бебето, където и да сте у дома.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

6

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

1

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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