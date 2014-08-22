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  • Точната необходима температура, максимално удобство
  • Точната необходима температура, максимално удобство
  • Точната необходима температура, максимално удобство
  • Точната необходима температура, максимално удобство

Прекратен продукт

Philips AventБебефон DECT

SCD520/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Точната необходима температура, максимално удобство
Осигурете си пълно спокойствие с новата серия бебефони Philips Avent DECT, с които можете да си почивате с увереност, че бебето ви се чувства добре дори когато сте извън стаята.
Виж всички предимства

Гарантира липса на смущения с технологията DECT

Точната необходима температура, максимално удобство

  • Сигнализация за температура

Технологията DECT гарантира нулеви смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето

Спокойствие с кристално чист звук

Спокойствие с кристално чист звук

Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT дава висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги

Изключително голям обхват за пълна мобилност

Изключително голям обхват за пълна мобилност

С обхват от 330 м, щипка за колан и лента за врат, така че можете да сте напълно мобилни в и около дома

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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      1. Това изделие се предлага в САЩ и Канада с настройки само по Фаренхайт.