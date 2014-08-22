Прекратен продукт
Сигнализация за температура
Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето
Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT дава висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги
С обхват от 330 м, щипка за колан и лента за врат, така че можете да сте напълно мобилни в и около дома
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Това изделие се предлага в САЩ и Канада с настройки само по Фаренхайт.