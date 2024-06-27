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  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventНачален комплект за новородени Natural

SCD301/01

5
| (166) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • Начален комплект за новородени

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

166

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

27/06/2024

България

България

Перфектен комплект за новородено

Много съм доволна от качествената изработка на продуктите и материалите

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD301/01 Начален комплект за новородени Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD301/01 Начален комплект за новородени Natural

18/10/2022

Srbija

Srbija

Sjajnoo

Preporucujem svima, moje dete samo ove proizvode koristii

Предимства

Da

Този отзив е направен за SCD206/03 Infant Starter Set

Този отзив е направен за SCD206/03 Infant Starter Set

20/08/2020

Україна

Україна

Незамінима річ для новородженого.

Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.