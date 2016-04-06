Прекратен продукт
Естествено
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
4.9
от 5
55
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Nickol
06/04/2016
България
Прекрасен продукт
Нашето бебе мина през няколко вида шишета преди да избере тези на Avent
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Начален комплект за новородени
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Начален комплект за новородени
Vaschcenko8547
29/06/2021
Україна
Незамінний при годуванні сумішшю
Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!
Предимства
Якість, ціна!
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Набір для новонародженого
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Набір для новонародженого
Mari.ya2020
01/10/2020
Україна
Рекомендую
Все необхідне для годування- пляшки, щіточка, навіть пустушка. Набір не дешевий, але вартий того. З часом не втратив зовнішній вигляд, не пожовтів, ні зтерся.
Предимства
Якість
Недостатъци
Ціна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Набір для новонародженого
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD290/01 Набір для новонародженого