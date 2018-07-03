Прекратен продукт
Бутилки за хранене, залъгалки
260 мл/9 унции
4 унции/125 мл
Естествена форма на биберона
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Natural Gift Set
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD289/01 Natural Gift Set
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС