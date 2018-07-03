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  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка
  • Най-естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventПодаръчен комплект Natural

SCD289/01

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Най-естественият начин за хранене от бутилка
Този подаръчен комплект Philips Avent Natural се предоставя с прозрачна бутилка Natural от 4 унции, декорирана бутилка Natural от 9 унции и две декорирани залъгалки с пасваща тема с животни.
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Лесно съчетаване с кърменето

Най-естественият начин за хранене от бутилка

  • Бутилки за хранене, залъгалки

  • 260 мл/9 унции

  • 4 унции/125 мл

  • Естествена форма на биберона

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Set cadou Natural

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Natural Gift Set

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD289/01 Natural Gift Set

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