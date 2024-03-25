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  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
  • Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*

Lumea IPL 7000 SeriesФотоепилатор за обезкосмяване

SC1994/00

4.5
| (1180) Отзиви | 91% препоръчват този продукт

1 награда

Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*
Philips Lumea 7000 Series прави чудеса за предотвратяване на повторния растеж на космите по тялото. Нежните светлинни импулси, прилагани редовно, запазват кожата копринено гладка всеки ден.
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Насладете се на гладка кожа без косъмчета до 12 месеца*

Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*

  • 5 ръчни настройки на интензивност

  • 1 приставка: тяло

  • Приложение Lumea IPL

  • Използване със захранване от ел. мрежа

Бързи резултати с процедури само на всеки 2 седмици

Бързи резултати с процедури само на всеки 2 седмици

Започнете с началната фаза от 4 процедури само на всеки 2 седмици – това е наполовина по-малко процедури от други марки. След това коригирайте месечно, за да поддържате резултатите.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Изберете от 5 настройки на интензитета за удобно използване. Сензорът за тон на кожата ви предпазва от третиране на зони от кожата, които са прекалено тъмни за третиране с IPL.

Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.5

от 5

1180

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

25/03/2024

България

България

Наистина чудесен продукт! Много съм доволна!

Харесвам продукта много! Единствено ме мъчи това, че като загрее, това ми удължава доста времето за процедурата.

Предимства

Лесно и удобно

Недостатъци

Определено доста по-бавно се случват нещата....особено за краката, като време за процедура.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 7000 Series BRI922/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 7000 Series BRI922/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

17/11/2023

България

България

Това е един прекрасен и полезен подарък!

Преди време жена ми получи този фотоепилатор за тест и беше изключително доволна от ефекта.Реших да купя за подарък този фотоепилатор, понеже беше на страхотна цена. Упътването е написано на разбираем език. Уреда си личи, че е направен от доста качествени материали. По нейни думи, окосмяването осезаемо е намаляло! Определено го препоръчвам и обмислям да взема и за себе си!

Предимства

Изключително лесен за употреба и работи безупречно! Страхотен уред, на чудесна цена и с 36 месеца гаранция!

Недостатъци

Към момента нямаме никакви забележки!

Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

11/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Не е само реклама наистина има ефект

Доволна съм Внесохте комфорт в живота ми:) Благодаря

Предимства

Космите бързо намаляват почти изчезват

Недостатъци

Изисква доста време

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. Средна стойност на намаляване на космите след 12 третирания: 82% на долната част на краката.

      2. При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips